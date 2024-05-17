Оккупанты снова сбросили бомбы на Харьков: есть погибшие и много раненых (обновлено)

Уже известно о пострадавших

Российские террористы в очередной раз обстреляли мирный Харьков. В местах ударов возникли пожары.

Об этом сообщают местные власти. Так, по данным мэра города Игоря Терехова, очередной обстрел произошел примерно в 15:30. С тех пор харьковчане могли слышать уже несколько взрывов. К сожалению, это были прилеты. На месте ударов начались пожары.

В настоящий момент уже известно о как минимум 5 пострадавших. По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг нанес удар КАБами (корректируемыми авиабомбами). Также он уточнил, что все пострадавшие являются гражданскими мужчинами.

16:40 Среди раненых 4 находятся в тяжелом состоянии.

16:30 Россияне били по Харькову УМПБ Д-30, два попадания были по территории предприятия, рассказал "Суспільному" представитель облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, есть значительные разрушения здания.

16:28 Количество погибших увеличилось до 2, а раненых до 13 — Терехов

Обновлено: по уточненной информации, в Харькове 1 погибший и 4 раненых.

Напомним, ранее мы писали о том, что 14 мая, российские террористы обстреляли жилой район Харькова. В частности, под удар попал 12-этажный дом и прилегающая к нему территория. На месте прилетов побывал корреспондент "Телеграфа", который показал масштаб разрушений. На его фото можно увидеть, что в доме разрушено сразу несколько этажей.