"Мотивація складна": десантник ЗСУ пояснив, чому РФ обстрілює Харківщину і як її штурмує

Останнім часом окупанти серйозно тиснуть на Куп’янському напрямі.

Російські війська тероризують мирні міста Харківщини просто тому, що це можуть робити. Реальних можливостей для захоплення цих населених пунктів вони не мають.

Про це розповів солдат служби зв'язків із громадськістю 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Віктор Петрович (позивний "Палуніца") журналістці "Телеграфу" Вікторії Кушнір у рамках проєкту "Лінія фронту".

"Їхня мотивація може бути максимально складна для людського розуміння. Наприклад, обстрілюють вони Харків. Чи хочуть вони його захопити? Думаю, у них не вийде", — сказав він.

"Палуниця" повідомив, що РФ на Харківщині зазнає серйозних втрат.

"Вони пробували взяти дві посадки, які контролювали наші батальйони. Там наші хлопці поклали за три дні, фактично, їхню бригаду. І 200-ті і 300-ті. Точну кількість вбитих росіян ще підраховують, підбивають підсумки, але після тих боїв вони вже більше не хотіли наступати", — каже військовий.

Проте, за словами десантника, останнім часом окупанти серйозно тиснуть на Куп’янському напрямку.

"Останнім часом на Куп’янському напрямку на нас дуже активно тиснуть. Взагалі, наша бригада пройшла найскладніші напрямки. Приміром, тримали Соледар, потім пройшли весь Бахмут. Зараз нас переставили на Куп’янський напрямок і місяць-два там була така тиша. А потім три дні поспіль росіяни наступали хвилями у режимі нон-стоп. Йшли по троє у повний зріст, немов зомбаки. Уявіть, які це втрати, а їх там й далі посилають.

Через те, що "просідає" Авдіївський фронт, там дуже складно і вони хочуть натиснути ще з одного боку, щоб створити загрозу й одразу у двох місцях знадобилось підкріплення. Тому дуже важливо, щоб наші військові 77-ї бригади не дали їм продавити фронт в цьому моменті", — зазначив Віктор Петрович.

Більше про штурми на Харківщині та фінал війни, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Віктора "Палуніци" під назвою "Якщо не встоїмо, Путін відправить наших дітей штурмувати Тису", — боєць ДШВ про штурми на Харківщині й те, за що він воює".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти 19 травня атакували передмістя Харкова, вбивши 5 людей.