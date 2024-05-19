Росіяни вдарили по місцю відпочинку у передмісті Харкова: влучили по "швидкій", багато загиблих та поранених (оновлено)

Постраждав медик

Російські терористи продовжують завдавати ударів по Харківщині. Вдень 19 травня вони атакували передмістя обласного центру.

Про це повідомила місцева влада. За їхніми даними, атака на Харківщину розпочалася приблизно об 11 ранку. З того часу пролунало вже декілька вибухів.

Об 11:14 голова Новоданилівської громади повідомив про прильоти. Окупанти влучили "по місцю літнього відпочинку". На жаль, не обійшлося без постраждалих. Усі поранені – цивільні. За попередніми даними глави ОВА Синєгубова, постраждали 6 людей.

Влада Харкова в цей же час також повідомила про вибухи, проте пізніше уточнила, що вона прозвучала в передмісті. Справа в тому, що Малоданилівська громада майже впритул примикає до обласного центру, а тому звуки вибухів були чітко чутні в місті.

13:00 Кількість поранених зросла до 16. Серед них 8-річна дитина (легкий стан). 8 осіб у тяжкому стані.

12:25 Кількість загиблих зросла до 5.

12:20 Внаслідок атаки РФ вже 4 загиблих. Ще 8 отримали поранення.

12:02: Кількість поранених зросла до восьми. Серед них місцевий фельдшер карети "швидкої". Саме авто також постраждало.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що армія Росії вдарила по житлових будинках у центр Харкова.