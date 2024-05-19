Россияне ударили по месту отдыха в пригороде Харькова: попали по "скорой", много погибших и раненых (обновлено)

Пострадал медик

Российские террористы продолжают наносить удары по Харьковщине. Днем 19 мая они атаковали пригород областного центра.

Об этом сообщили местные власти. По их данным, атака на Харьковщину началась приблизительно в 11 утра. С тех пор прозвучало уже несколько взрывов.

В 11:14 глава Новоданиловской общины сообщил о прилетах. Оккупанты попали "по месту летнего отдыха". К сожалению, не обошлось без пострадавших. Все раненые — гражданские. По предварительным данным главы ОВА Синегубова, пострадали 6 человек.

Власти Харькова в это же время также сообщила о взрывах, однако позже уточнили, что они прозвучали в пригороде. Дело в том, что Малоданиловская община почти вплотную примыкает к областному центру, а поэтому звуки взрывов были отчетливо слышны в городе.

13:00 Количество раненых выросло до 16. Среди них 8-летний ребенок (легкое состояние. 8 человек в тяжелом состоянии.

12:25 Количество погибших выросло до 5.

12:20 В результате атаки РФ уже 4 погибших. Еще 8 получили ранения.

12:02: Количество раненых выросло до 8. Среди них местный фельдшер кареты "скорой". Само авто также пострадало.

Напомним, ранее мы писали о том, что армия России ударила по жилым домам в центр Харькова.