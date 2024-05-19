Россияне ударили по месту отдыха в пригороде Харькова: попали по "скорой", много погибших и раненых (обновлено)
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Пострадал медик
Российские террористы продолжают наносить удары по Харьковщине. Днем 19 мая они атаковали пригород областного центра.
Об этом сообщили местные власти. По их данным, атака на Харьковщину началась приблизительно в 11 утра. С тех пор прозвучало уже несколько взрывов.
В 11:14 глава Новоданиловской общины сообщил о прилетах. Оккупанты попали "по месту летнего отдыха". К сожалению, не обошлось без пострадавших. Все раненые — гражданские. По предварительным данным главы ОВА Синегубова, пострадали 6 человек.
Власти Харькова в это же время также сообщила о взрывах, однако позже уточнили, что они прозвучали в пригороде. Дело в том, что Малоданиловская община почти вплотную примыкает к областному центру, а поэтому звуки взрывов были отчетливо слышны в городе.
13:00 Количество раненых выросло до 16. Среди них 8-летний ребенок (легкое состояние. 8 человек в тяжелом состоянии.
12:25 Количество погибших выросло до 5.
12:20 В результате атаки РФ уже 4 погибших. Еще 8 получили ранения.
12:02: Количество раненых выросло до 8. Среди них местный фельдшер кареты "скорой". Само авто также пострадало.
Напомним, ранее мы писали о том, что армия России ударила по жилым домам в центр Харькова.