Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Харківщини: сказав, що треба, щоб змінити ситуацію (відео)

Світ може зупинити російський терор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний удар по передмістю Харкова. Глава держави просить партнерів надати Силам оборони більше ППО.

Нове відео із жорстокими кадрами російського терору Харківщини опублікувала пресслужба Зеленського. На ньому показано російські удари, які пережила Харківська область лише за минулий тиждень. На жахливих кадрах, зокрема, зафільмовано сьогоднішній удар по селу Черкаська Лозова, де окупанти "Іскандером" убили вагітну жінку та ще 4 громадян.

"Лише сьогодні і лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули. Мої співчуття рідним та близьким", — сказав президент.

Також є знімки прильоту по багатоповерхівці та інших злочинами агресора.

"Фактично щогодини – нові зведення щодо російських терористичних ударів. Ракети, бомби, артилерія – єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію. Це можливість тероризувати наші міста та громади, вбивати звичайних людей…

Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два "Петріоти" для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору.

Дякую всім лідерам та державам, які це розуміють і діють дійсно рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував те, як зараз виглядає багатоповерхівка у Харкові, яку обстріляла РФ.