За день до начала наступления украинские военные уничтожали на границе танки РФ

Украина готовилась отражать будущее наступление российских террористов в Харьковской области несколькими путями. В частности, на это направление заранее перебрасывали военные подразделения, а делалось все это тайно.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Отмечается, что за несколько дней до начала российского наступления украинские подразделения были переброшены на один из участков границы для усиления обороны.

А за день до начала наступления террористов украинские военные уже наносили удары по российским войскам на временно контролируемой россиянами Белгородщине. Один из военных рассказал, что его подразделение за день до начала наступления жгло на границе российские танки.

Другой военный подтвердил, что Украина опрокидывала силы, в том числе из-под Купянска, где его бригада держала оборону. То есть Украина действительно пыталась заблаговременно собрать силы для противостояния наступлению террористов, однако усилий оказалось недостаточно. И хотя сейчас ситуация стабилизировалась, но непонятно, как долго эта стабилизация будет длиться.

Ранее "Телеграф" писал, что наступление российской оккупационной армии на Харьковском направлении продолжается, но сейчас РФ не будет продвигаться на Харьков. Ведь у Кремля есть только 15 тысяч военных, которые могут атаковать эту позицию.

Российское наступление на Харьковщине, хоть и выглядит крайне ужасающими в соображениях некоторых экспертов и аналитиков, не представляет "апокалиптической" угрозы. И цели этого наступления выглядят очень туманными, ведь вероятность их воплощения мала.

Больше о штурмах на Харьковщине и финале войны, вы можете прочитать в полной версии интервью Виктора "Палуниці" под названием "Если не устоим, Путин отправит наших детей штурмовать Тису", — боец ДШВ о штурмах на Харьковщине и то, за что он воюет".