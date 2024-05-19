Зруйновано майже все: як зараз виглядає село Липці на Харківщині (відео "Телеграфа")

Там важко знайти неушкоджену будівлю

Під час повторного наступу на Харківщину Росія масовано обстрілює населені пункти, знищуючи інфраструктуру та будинки звичайних українців. Серед них і село Липці, де майже не залишилось неушкоджених будівель.

Росіяни постійно обстрілюють його, бо до тимчасово окупованих територій усього кілька кілометрів. Дивіться в ексклюзивному відео кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова як зараз виглядає село, де ще два тижні тому вирувало життя.

На відео видно, що майже усі будинки пошкоджені або зруйновані. В огорожах великі дірки. І хоч людей на вулицях немає, але село поки не виглядає закинутим. Вчергове село Липці було обстріляно 18 травня, ще один приватний будинок отримав пошкодження.

Окупаційні війська намагаються просунутись на Липецькому напрямку, але їх відкидають Сили оборони. Ворог постійно обстрілює і будинки звичайних українців, і позиції військових.

Для довідки: село Липці знаходиться у Липецькій сільській громаді Харківської області. Розташоване усього у 20 км від обласного центру.

Село знаходиться неподалік від лінії розмежування

У 2022 році село перебувало під окупацією. Російські війська зайняли його в перший день повномасштабного вторгнення — 24 лютого. 11 вересня 2022 року ЗСУ звільнили Липці.

У 2001 році у селі проживали 4182 людини. Начальник Липецької сільської військової адміністрації Олексій Слабченко говорив, що у селі станом на травень 2023 року жило 1004 людини. Багато мешканців виїхали через війну. Точна кількість жителів населеного пункту зараз невідома.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як проходила евакуація у Вовчанську. Місцеві жителі пам’ятали, як жили в окупації, тому забирали все найцінніше і виїжджали у безпечні місця.