Укр

Разрушено почти все: как сейчас выглядит село Липцы Харьковской области (видео "Телеграфа")

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Россия разрушает все на своем пути
Россия разрушает все на своем пути. Фото Коллаж "Телеграфа"

Там тяжело найти невредимое здание

Во время повторного наступления на Харьковскую область Россия массово обстреливает населенные пункты, уничтожая инфраструктуру и дома обычных украинцев. Среди них и село Липцы, где почти не осталось неповрежденных построек.

Россияне постоянно обстреливают его, потому что до временно оккупированных территорий всего несколько километров. Смотрите в эксклюзивном видео корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова как сейчас выглядит село, где еще две недели назад бурлила жизнь.

На видео видно, что почти все дома были повреждены или разрушены. В изгородях большие дыры. И хоть людей на улицах нет, но село пока не выглядит заброшенным. В очередной раз село Липцы было обстреляно 18 мая, еще один частный дом получил повреждения.

Оккупационные войска пытаются продвинуться на Липецком направлении, но их отбрасывают Силы обороны. Враг постоянно обстреливает и дома обычных украинцев, и позиции военных.

Для справки: село Липцы находится в Липецкой сельской общине Харьковской области. Расположен всего в 20 км от областного центра.

Липки на DeepStateMAP
Деревня находится недалеко от линии разграничения

В 2022 году село находилось под оккупацией. Российские войска заняли его в первый день полномасштабного вторжения – 24 февраля. 11 сентября 2022 года ВСУ освободили Липцы.

В 2001 году в селе проживало 4182 человека. Начальник Липецкой сельской военной администрации Алексей Слабченко говорил, что в селе по состоянию на май 2023-го жило 1004 человека. Многие жители уехали из-за войны. Точное количество жителей населенного пункта сейчас неизвестно.

Ранее "Телеграф" сообщал, как проходила эвакуация в Волчанске. Местные жители помнили, как жили в оккупации, поэтому забирали все самое ценное и уезжали в безопасные места.

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#Харьковская область #Обстрел #Война