Разрушено почти все: как сейчас выглядит село Липцы Харьковской области (видео "Телеграфа")

Там тяжело найти невредимое здание

Во время повторного наступления на Харьковскую область Россия массово обстреливает населенные пункты, уничтожая инфраструктуру и дома обычных украинцев. Среди них и село Липцы, где почти не осталось неповрежденных построек.

Россияне постоянно обстреливают его, потому что до временно оккупированных территорий всего несколько километров. Смотрите в эксклюзивном видео корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова как сейчас выглядит село, где еще две недели назад бурлила жизнь.

На видео видно, что почти все дома были повреждены или разрушены. В изгородях большие дыры. И хоть людей на улицах нет, но село пока не выглядит заброшенным. В очередной раз село Липцы было обстреляно 18 мая, еще один частный дом получил повреждения.

Оккупационные войска пытаются продвинуться на Липецком направлении, но их отбрасывают Силы обороны. Враг постоянно обстреливает и дома обычных украинцев, и позиции военных.

Для справки: село Липцы находится в Липецкой сельской общине Харьковской области. Расположен всего в 20 км от областного центра.

Деревня находится недалеко от линии разграничения

В 2022 году село находилось под оккупацией. Российские войска заняли его в первый день полномасштабного вторжения – 24 февраля. 11 сентября 2022 года ВСУ освободили Липцы.

В 2001 году в селе проживало 4182 человека. Начальник Липецкой сельской военной администрации Алексей Слабченко говорил, что в селе по состоянию на май 2023-го жило 1004 человека. Многие жители уехали из-за войны. Точное количество жителей населенного пункта сейчас неизвестно.

Ранее "Телеграф" сообщал, как проходила эвакуация в Волчанске. Местные жители помнили, как жили в оккупации, поэтому забирали все самое ценное и уезжали в безопасные места.