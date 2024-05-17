С собой самое ценное - горстка вещей и животные: как проходит эвакуация Волчанска и окрестностей (репортаж)

Люди бегут от российского нашествия

В Волчанске, на который сейчас наступает армия РФ, продолжается массовая эвакуация граждан. Большинство из них — пожилые люди.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который прямо сейчас работает на месте событий. Он запечатлел на фото и видео то, как люди покидают свои дома, спасаясь от российского нашествия.

Выезжают люди целыми семьями.

С собой берут все самое ценное для себя — некоторое количество вещей и животных.

Одним из таких спасенных домашних питомцев стала собака по кличке Эрна. Её хозяин не хотел выезжать, но после того, как 16 мая она получила ранение, мужчина все же принял решение уезжать.

Проводят эвакуацию и власти, и различные волонтеры. Контролируют все военные и полицейские, сейчас в городе очень опасно.

Напомним, ранее мы писали о том, что 14 мая, российские террористы обстреляли жилой район Харькова. В частности, под удар попал 12-этажный дом и прилегающая к нему территория. На месте прилетов побывал корреспондент "Телеграфа", который показал масштаб разрушений. На его фото можно увидеть, что в доме разрушено сразу несколько этажей.