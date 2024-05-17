З собою найцінніше - жменька речей і тварини: як проходить евакуація Вовчанська та околиць (репортаж)

Люди тікають від російської навали

У Вовчанську, на який зараз наступає армія РФ, продовжується масова евакуація громадян. Більшість із них — люди похилого віку.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який прямо зараз працює на місці подій. Він зафіксував на фото та відео те, як люди покидають свої оселі, рятуючись від російської навали.

Виїжджають люди цілими сім’ями.

З собою беруть усе найцінніше для себе — жменьку речей та тварин.

Однією з таких врятованих домашніх тварин стала собака на прізвисько Ерна. Її господар не хотів виїжджати, але після того, як 16 травня вона отримала поранення, чоловік все ж таки прийняв рішення їхати.

Проводять евакуацію і влада, і різні волонтери. Контролюють усі військові та поліцейські, зараз у місті дуже небезпечно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 14 травня російські терористи обстріляли житловий район Харкова. Зокрема, під удар потрапив 12-поверховий будинок та прилегла до нього територія. На місці прильотів побував кореспондент "Телеграфа", який показав масштаб руйнувань. На його фото можна побачити, що у будинку зруйновано одразу кілька поверхів.