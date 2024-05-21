Харьков под атакой БПЛА: в городе раздавались взрывы, есть пострадавшие и разрушения

Четверо человек пострадали в результате российского теракта

Российские террористы ночью на 21 мая атаковали Харьков ударными беспилотниками. В городе гремели взрывы, в результате российского теракта пострадали гражданские жители и разрушение жилой застройки города.

Об атаке террористов сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате вражеской атаки шахедами Харькова есть несколько пострадавших частных домов. Там пожары. Информация о жертвах и раненых уточняется", — написал Терехов после того, как стало известно о взрывах над городом и в городе.

Позже Синегубов написал, что четыре человека пострадали в результате российского теракта. Погибших нет, раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Также он подтвердил, что есть возгорание нескольких частных домов и гаражей.

Российские войска терроризируют мирные города Харьковщины просто потому, что это могут делать. Реальных возможностей для захвата этих населенных пунктов у них нет.

Больше о штурмах на Харьковщине и финале войны, вы можете прочитать в полной версии интервью Виктора "Палуниці" под названием "Если не устоим, Путин отправит наших детей штурмовать Тису", — боец ДШВ о штурмах на Харьковщине и то, за что он воюет".

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты 19 мая атаковали пригород Харькова, убив 5 человек.