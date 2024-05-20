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"Линия фронта стабилизируется": Синегубов рассказал о ситуациях на Харьковщине и проблемных направлениях

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
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Автор
Война Новость обновлена 20 мая 2024, 18:01
Война. Фото Facebook.com

Наши воины отбивают дом за домом

На Харьковщине продолжаются тяжелые бои, но линия фронта на севере области стабилизирована силами ВСУ. Российские оккупанты не оставляют попыток продвигаться на Липецком и Слобожанском направлениях.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона. По его словам, ожесточенные бои на Харьковском направлении продолжаются.

"Линия фронта на севере стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Липецкому направлению, так же и по Слобожанскому направлению", — говорит Синегубов.

Карта ситуации в Харьковской области
Карта ситуации в Харьковской области

Он подчеркнул, что сейчас продолжаются бои за город Волчанск. Линия фронта практически проходит по реке Волчья.

Река Волчья на карте
Река Волчья на карте

"Оккупанты пытаются там продвигаться, однако успеха не имеют, а наоборот. Наши воины отбивают дом за домом, улицу по улице в этом населенном пункте", — рассказывает Синегубов.

По его словам, россияне пытались быстро захватить север Харьковщины, но эта попытка потерпела неудачу из-за эффективных действий ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что стало известно, какая часть Волчанска не под контролем ВСУ.

Теги:
#Харьковщина #Наступление #Война с РФ #Олег Синегубов