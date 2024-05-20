"Линия фронта стабилизируется": Синегубов рассказал о ситуациях на Харьковщине и проблемных направлениях

Наши воины отбивают дом за домом

На Харьковщине продолжаются тяжелые бои, но линия фронта на севере области стабилизирована силами ВСУ. Российские оккупанты не оставляют попыток продвигаться на Липецком и Слобожанском направлениях.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона. По его словам, ожесточенные бои на Харьковском направлении продолжаются.

"Линия фронта на севере стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Липецкому направлению, так же и по Слобожанскому направлению", — говорит Синегубов.

Карта ситуации в Харьковской области

Он подчеркнул, что сейчас продолжаются бои за город Волчанск. Линия фронта практически проходит по реке Волчья.

Река Волчья на карте

"Оккупанты пытаются там продвигаться, однако успеха не имеют, а наоборот. Наши воины отбивают дом за домом, улицу по улице в этом населенном пункте", — рассказывает Синегубов.

По его словам, россияне пытались быстро захватить север Харьковщины, но эта попытка потерпела неудачу из-за эффективных действий ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что стало известно, какая часть Волчанска не под контролем ВСУ.