Бои за Волчанск: стало известно, какая часть города не под контролем ВСУ

Враг бесконечно обстреливает приграничье

Бои за Волчанск Харьковской области продолжаются. Силы обороны Украины на 60% контролируют город, но штурмы не прекращаются.

Такую информацию сообщил заместитель главы Харьковской ОВА Роман Семенуха. Подробности он озвучил в эфир телемарафона.

"Враг не оставляет попыток в середине Волчанска вытолкнуть Вооруженные силы Украины из города. Город примерно на 60% контролирует Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", — отметил он.

По данным чиновника, 20 мая зафиксировано несколько прилетов КАБами по Липцам.

"У нас продолжаются непрерывные обстрелы. Враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточен на направлениях населенного пункта Липцы, населенного пункта Волчанск и на левом-правом фланге города Волчанск", — заявил он.

Он добавил, что на отдельных участках бойцы ВСУ проводят штурмовые действия для улучшения позиций. "Ну и бесспорно идут обстрелы приграничья. Это Богодуховский район, Харьковский район, Чугуевский район", — добавил Семенуха.

Напомним, что с начала мая российские войска пошли в наступление на Харьковщине. Оккупанты сосредоточили усилия на захвате пограничного города Волчанск и продвижении в сторону Харькова.

Ранее "Телеграф" писал, что на севере Волчанска Харьковской области, где накануне россияне начали расстреливать гражданских, около 40 местных жителей держат в плену. Преимущественно это пожилые люди, детей там нет.