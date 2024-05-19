Война — день 816: оккупанты разрушают Волчанск и давят на других участках фронта

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают наступать на ряде направлений в Донецкой и Запорожской областях, попутно превращая многие города и села в руины. Однозначно, в настоящее время наибольшее внимание украинцев приковано к ситуации в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои за Волчанск. Впрочем, по мнению украинских официальных лиц, там россияне попытались расширить фронт и растянуть резервы ВСУ, но никак не прорываться к областному центру, поскольку для этого их группировка слишком малочисленна.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В США анонсировали новое заседание контактной группы в формате "Рамштайн". Оно пройдет 20 мая

С ситуацией в Украине 16 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 813: бои за Волчанск и взрывы в Крыму

Узнать о событиях 17 мая можно по ссылке: Война — день 814: ВСУ удалось остановить активное продвижение россиян на Харьковщине, но тяжелые бои продолжаются

О том, что происходило 18 мая, читайте в материале: Война — день 815: Россия не перестает обстреливать Харьков и Одессу, ситуация на фронте остается тяжелой