Війна — день 816: окупанти руйнують Вовчанськ і тиснуть на інших ділянках фронту

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують наступати на низці напрямків у Донецькій та Запорізькій областях, принагідно перетворюючи багато міст і сіл на руїни. Однозначно, наразі найбільша увага українців прикута до ситуації у Харківській області, де тривають запеклі бої за Вовчанськ. Втім, на думку українських офіційних осіб, там росіяни спробували розширити фронт і розтягнути резерви ЗСУ, але ніяк не прориватися до обласного центру, оскільки для цього їхнє угруповання надто малочисленне.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Із тимчасово окупованого Криму повідомляють про вибухи. Схоже, в окупантів чергова неспокійна нічка.

00:00 У США анонсували нове засідання контактної групи у форматі "Рамштайн". Воно пройде 20 травня

З ситуацією в Україні 16 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 813: бої за Вовчанськ та вибухи у Криму

Дізнатися про події 17 травня можна за посиланням: Війна — день 814: ВСУ вдалося зупинити активний поступ росіян на Харківщині, але тяжкі бої продовжуються

Про те, що відбувалося 18 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 815: Росія не перестає обстрілювати Харків та Одесу, ситуація на фронті залишається важкою