Рус

Війна — день 815: Росія не перестає обстрілювати Харків та Одесу, ситуація на фронті залишається важкою

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну продовжуються Новина оновлена 18 травня 2024, 00:03
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Українським військовим вдалося зупинити наступ росіян у Харківській області та стабілізувати ситуацію, але продовжуються важкі бої. До того ж окупанти скинули бомби на Харків і вдарили ракетами по Одесі. Внаслідок обстрілів є багато поранених та загиблих.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В Харькове увеличилось количество раненых почти до 30 человек из-за сегодняшнего российского воздушного удара, совершенного врагом днем с применением авиации. Спасатели показали фото ликвидации последствий атаки противника по городу.

Про те, що відбувалося 17 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 814: ЗСУ вдалося зупинити активне просування росіян на Харківщині, але тяжкі бої продовжуються

Дізнатися про події 16 травня можна за посиланням: Війна – день 813: бої за Вовчанськ та вибухи у Криму

Із ситуацією в Україні 15 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 812: бої в Харківській області продовжуються, а загроза нависла над ще однією областю

Теги:
#Україна #Росія #Війна