Війна — день 815: Росія не перестає обстрілювати Харків та Одесу, ситуація на фронті залишається важкою

Оперативно про головне за добу

Українським військовим вдалося зупинити наступ росіян у Харківській області та стабілізувати ситуацію, але продовжуються важкі бої. До того ж окупанти скинули бомби на Харків і вдарили ракетами по Одесі. Внаслідок обстрілів є багато поранених та загиблих.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В Харькове увеличилось количество раненых почти до 30 человек из-за сегодняшнего российского воздушного удара, совершенного врагом днем с применением авиации. Спасатели показали фото ликвидации последствий атаки противника по городу.

Про те, що відбувалося 17 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 814: ЗСУ вдалося зупинити активне просування росіян на Харківщині, але тяжкі бої продовжуються

Дізнатися про події 16 травня можна за посиланням: Війна – день 813: бої за Вовчанськ та вибухи у Криму

Із ситуацією в Україні 15 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 812: бої в Харківській області продовжуються, а загроза нависла над ще однією областю