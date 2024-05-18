Война - день 815: Россия не перестает обстреливать Харьков и Одессу, ситуация на фронте остается тяжелой

Оперативно о главном за сутки

Украинским военным удалось остановить наступление россиян в Харьковской области и стабилизировать ситуацию, но продолжаются тяжелые бои. Вдобавок к этому оккупанты скинули бомбы на Харьков и ударили ракетами по Одессе. В результате обстрелов есть много раненых и погибших.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Харькове увеличилось количество раненых почти до 30 человек из-за сегодняшнего российского воздушного удара, совершенного врагом днем с применением авиации. Спасатели показали фото ликвидации последствий атаки противника по городу.

О том, что происходило 17 мая, читайте в материале: Война — день 814: ВСУ удалось остановить активное продвижение россиян на Харьковщине, но тяжелые бои продолжаются

Узнать о событиях 16 мая можно по ссылке: Война — день 813: бои за Волчанск и взрывы в Крыму

С ситуацией в Украине 15 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 812: бои в Харьковской области продолжаются, а угроза нависла над еще одной областью