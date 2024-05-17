Россияне ударили баллистикой по Одессе: начался сильный пожар, есть пострадавшие (видео)

Столб дыма виден из разных районов Одессы

Сегодня, 17 мая, в Одессе, а чуть позже и в Харькове, раздались сильные взрывы. В результате российского удара по Одессе пострадали по меньшей мере три человека. Позже стало известно, что количество пострадавших выросло до пяти.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. Отмечается, что люди направлены в медицинское учреждение.

При этом выход баллистики в 15:16 фиксировался сначала на Днепр, однако ракета изменила направление и буквально через несколько минут в Одессе раздался первый взрыв. Некоторые местные Telegram-каналы публиковали видео, на котором видно сильное задымление в результате обстрела.

"Вот вам и опасность от баллистических ракет, 1.5 мин и приход. Выход цели был поначалу в сторону Днепра", — отметили в сообщении.

В 17:25 глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о том, что в результате российского удара известно о пяти пострадавших.

"В Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Три человека с ранениями госпитализированы, еще двоим помощь была оказана на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что армия России ударила по жилым домам в центре Харькова. Сообщалось о многих пострадавших.