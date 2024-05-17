Росіяни вдарили балістикою по Одесі: почалася сильна пожежа, є постраждалі (відео)

Стовп диму видно з різних районів Одеси

Сьогодні, 17 травня, в Одесі, а трохи пізніше і в Харкові, пролунали сильні вибухи. Внаслідок російського удару по Одещині постраждали щонайменше троє людей. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до п’яти.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у своєму Telegram-каналі. Зазначається, що люди направлені до медичного закладу.

При цьому, вихід балістики о 15:16 фіксувався спершу на Дніпро, проте ракета змінила напрямок і буквально за кілька хвилин в Одесі пролунав перших вибух. Деякі місцеві Telegram-канали публікували відео, на якому видно сильне задимлення внаслідок обстрілу.

"Ось вам і небезпека від балістичних ракет, 1.5 хв і прихід. Вихід цілі був спочатку в сторону Дніпра", — зазначили у повідомленні.

О 17:25 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що внаслідок російського удару відомо про п’ятьох постраждалих.

"В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Троє людей з пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що армія Росії вдарила по житловим будинкам в центрі Харкова. Повідомлялося про багатьох постраждалих.