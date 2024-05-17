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Війна — день 814: ЗСУ вдалося зупинити активне просування росіян на Харківщині, але тяжкі бої продовжуються

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
Бої за Україну продовжуються Новина оновлена 17 травня 2024, 00:03
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Бої з окупаційною російською армією відбуваються на всій лінії фронту. При цьому на Харківщині ЗСУ вдалося зупинити активний поступ росіян, але ворог б’є по житлових будинках та місцях скупчення людей.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Харкові було чути низку вибухів. Імовірно, росіяни вдарили по передмісті обласного центру.

Про те, що відбувалося 14 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 811: окупанти наступають у Харківській області та б’ють рекорди з втрат

Із ситуацією в Україні за 15 травня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 812: бої у Харківській області продовжуються, а загроза нависла над ще однією областю

Інформацію за 16 травня дивіться у засланні: Війна — день 813: бої за Вовчанськ та вибухи у Криму

Теги:
#Україна #Росія #Війна