В Росії безпілотники атакували черговий НПЗ: після вибухів виникла пожежа (фото, відео)

Також паливна інфраструктура горіла ще в одному регіоні РФ

У п'ятницю, 17 травня, вранці було гучно не лише Новоросійську, порт якого атакували безпілотники. Також під ударом БПЛА опинився нафтопереробний завод у Туапсе, що в Краснодарському краю РФ.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та місцева адміністрація. Зазначається, що після атаки дронів на НПЗ почалася пожежа.

Своєю чергою оперативний штаб Краснодарского краю повідомив, що вранці 17 травня була здійснена атака з використанням 2 БПЛА на "цивільну інфраструктуру" в Туапсе. Там звинуватили у цьому Україну.

Повідомляється, що внаслідок падіння літального апарату сталося займання на території НПЗ, а спеціальні служби розпочали гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пізніше з'явилося повідомлення, що пожежу було локалізовано.

У мережі також з'явилися відео на яких зафіксовано пожежу на території НПЗ. Також оприлюднено відео з моментом атаки. Як зазначають у пабліках, на одному з відео можна побачити український безпілотник великого радіуса дії "Лютий".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Туапсе на мапі

НПЗ у Туапсе

Крім того, була атакована паливна інфраструктура і в Бєлгородській області РФ. Як повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков, дрон атакував автозаправну станцію поряд із селом Безсонівка.

За його словами, внаслідок вибуху сталося загоряння одного із резервуарів. Пожежними розрахунками вогнище займання було ліквідовано.

Безсонівка на мапі

Нагадаємо, вночі 17 травня Новоросійськ опинився під атакою безпілотників. В місті працювала російська протиповітряна оборона, було чутно сильні вибухи, після одного з них у порту виникла пожежа.

Крім того, у тимчасово окупованому російськими терористами Криму в ніч на 17 травня знову лунали вибухи. Під атакою перебував Севастополь, окупанти заявили про роботу протиповітряної оборони та нібито десятки безпілотників.