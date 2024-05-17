Не тільки Крим: у Новоросійську вибухи та робота ППО, знеструмлено порт (відео)

Сирену повітряної тривоги у місті ввімкнули через годину після початку атаки

Новоросійськ в РФ вночі 17 травня опинився під атакою ракет та безпілотників. В місті працює російська протиповітряна оборона, чутно сильні вибухи, після одного з них у порту виникла пожежа.

Про це пишуть російські ЗМІ. Відомо, що після одного з сильних вибухів у порту Новоросійська зникло світло, територія порту знеструмлена.

Російська влада вже заявила, що атака нібито була "невдалою". Жодних пожеж нібито немає, причину вимкнення світла у порту взагалі обійшли увагою. Також російський губернатор Краснодарського краю заявив про нібито збиття не менше ніж 10 українських безпілотників.

Новоросійськ на карті

Проте місцеві канали пишуть, що безпілотники атакували Новоросійський мазутний термінал, а також об'єкти енергетики та транзитний термінал "Транснефти". При цьому зазначається, що сирену повітряної тривоги у місті додумалися увімкнути через годину після того, як почалася атака. Україна офіційно не коментувала удар по Новоросійську.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому російськими терористами Криму в ніч на 17 травня знову лунали вибухи. Під атакою перебував Севастополь, окупанти заявили про роботу протиповітряної оборони та нібито десятки атакуючих безпілотників.

Також кримському аеродрому "Бельбек" дістається вже другу добу поспіль, адже у ніч проти 16 травня там також пролунали вибухи. Зазначимо, що тієї ночі було гучно майже по всій території тимчасово окупованого Криму, вибухи гриміли у Керчі, Саках, Сімферополі, Севастополі, Джанкої, Євпаторії, Новофедорівці та Гвардійському.