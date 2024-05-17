В окупованому Криму знову вибухи: під атакою Севастополь

Було чутно вибухи та стрілянину в районі окупованого Севастополя та Балаклави

У тимчасово окупованому російськими терористами Криму в ніч на 17 травня знову лунали вибухи. Під атакою перебував Севастополь, окупанти заявили про роботу протиповітряної оборони та нібито десятки атакуючих безпілотників.

Про це повідомили російські пропагандисти та місцеві канали. Також інформацію підтвердили представники окупаційної "влади" півострова.

За даними медіа, було чутно вибухи та стрілянину в районі окупованого Севастополя та Балаклави. Російські терористи традиційно брешуть, що усі повітряні цілі нібито були збиті, "пошкоджень цивільної інфраструктури немає".

Проте після вибухів зникло світло у Балаклаві. Ймовірно, безпілотники атакували Балаклавську ТЕС, яка була збудована вже за часів окупації Криму. Це важливий об'єкт, який сильно впливає на енергопостачання у районі.

Доречі, трохи пізніше гауляйтер Развожаєв визнав нібито падіння уламків безпілотника на підстанцію "Севастополь". Ця підстанція розташована неподалік від Балаклавської ТЕС, тому скоріше за все, саме вона була мішенню атаки.

Нагадаємо, що кримському аеродрому "Бельбек" дістається вже другу добу поспіль, адже у ніч проти 16 травня там також пролунали вибухи. Зазначимо, що тієї ночі було гучно майже по всій території тимчасово окупованого Криму, вибухи гриміли у Керчі, Саках, Сімферополі, Севастополі, Джанкої, Євпаторії, Новофедорівці та Гвардійському.

Ввечері 16 травня в мережі з'явилися нові супутникові знімки аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму, по якому в ніч на 16 травня було завдано удару. Судячи зі знімків, російські терористи втратили три літаки від ракет.