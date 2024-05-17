З'явилися супутникові знімки удару по аеродрому "Бельбек": що втратили росіяни

Можна верифікувати втрату росіянами одного Су-27, одного Су-30 та одного Міг-31

В Мережі з'явилися нові супутникові знімки аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму, по якому в ніч на 16 травня було завдано удару. Судячи зі знімків, російські терористи втратили три літаки від ракет.

Супутникові знімки опублікувала "Радіо Свобода". Знімки були зроблені компанією Planet 16 травня після того, як ракети вдарили по найбільшій російській авіабазі на півострові.

На кадрах можна побачити сліди пожежі в районі стоянок трьох літаків – одного Су-27, одного Су-30 та одного Міг-31. Тобто як мінімум три винищувачі російських терористів було знищено.

"Ступінь їхнього пошкодження і кількість пошкоджених машин точно визначити складно: для порівняння доступний лише знімок за 1 травня, українські джерела писали про втрату Росією трьох літаків. На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому", – зазначає видання.

Зазначимо, що це перекликається з даними російських ЗМІ. Росіяни писали, що на "Бельбеку" в окупованому Криму внаслідок атаки українськими ракетами знищено два літаки, зенітно-ракетний комплекс нового покоління та склад пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, що аеродрому "Бельбек" дістається вже другу добу поспіль, адже у ніч проти 16 травня там також пролунали вибухи. Зазначимо, що тієї ночі було гучно майже по всій території тимчасово окупованого Криму, вибухи гриміли у Керчі, Саках, Сімферополі, Севастополі, Джанкої, Євпаторії, Новофедорівці та Гвардійському.