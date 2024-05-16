Вибухи у Криму: партизани повідомили про ураження важливого військового об'єкту росіян

Через ураження об'єкта винищувачі росіян можуть залишитися без боєкомплекту

Внаслідок удару по тимчасово окупованому Криму ввечері 15 травня українські ракети вразили головний артилерійський склад військового аеродрому "Бельбек". На ньому зберігаються боєприпаси для літаків, які атакують українські міста.

Про це повідомив кримський партизанський рух "АТЕШ". За даними партизан, влучання у склад було точним та викликало для росіян руйнівні наслідки.

"Агенти "АТЕШ" зі складу військових аеродрому "Бельбек" повідомляють про точне влучання і багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189)", – сказано в повідомленні.

На складі "Бельбека" зберігалася переважна більшість ракет різних типів для винищувачів Су-27, Су-30 та МіГ-31, які базуються на окупованому півострові. Таким чином, російські винищувачі можуть опинитися без боєкомплекту внаслідок ліквідації складу. Окрім цього, через вторинну детонацію значних пошкоджень зазнала інфраструктура аеродрому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 15 травня вибухи пролунали в Севастополі, Євпаторії та Сімферополі. При цьому в мережі припускають, що це була робота американськими ракетами ATACMS.

Також ми писали, що тиммчасово окупований Крим ввечері 15 травня піддався масованому ракетному удару. За попередніми даними, вибухи чули у Керчі, Саках, Сімферополі, Севастополі, Джанкої, Євпаторії, Новофедорівці та Гвардійському. У Севастополі протиповітряна оборона працювала найдовше, а біля Керчі вчергове перекрили Кримський міст.