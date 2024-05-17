Появились спутниковые снимки удара по аэродрому "Бельбек": что потеряли россияне

Можно верифицировать потерю россиянами одного Су-27, одного Су-30 и одного МиГ-31

В Сети появились новые спутниковые снимки аэродрома "Бельбек" во временно оккупированном Крыму, по которому в ночь на 16 мая был нанесен удар. Судя по снимкам, российские террористы потеряли три самолета от ракет.

Спутниковые снимки опубликовала "Радио Свобода". Снимки были сделаны компанией Planet 16 мая, после того как ракеты ударили по крупнейшей российской авиабазе на полуострове.

На кадрах можно увидеть следы пожара в районе стоянок трех самолетов – одного Су-27, одного Су-30 и одного МиГ-31. То есть как минимум три истребителя российских террористов были уничтожены.

"Степень их повреждения и количество поврежденных машин точно определить сложно: для сравнения доступен только снимок за 1 мая, украинские источники писали о потере Россией трех самолетов. На снимках также видно, что полностью сгорел склад горюче-смазочных материалов аэродрома", – отмечает издание.

Отметим, что это перекликается с данными российских СМИ. Россияне писали, что на "Бельбеке" в оккупированном Крыму в результате атаки украинскими ракетами уничтожены два самолета, зенитно-ракетный комплекс нового поколения и состав горюче-смазочных материалов.

Напомним, что аэродрому "Бельбек" достается уже вторые сутки подряд, ведь в ночь на 16 мая там также прогремели взрывы. Отметим, что в ту ночь было громко почти по всей территории временно оккупированного Крыма, взрывы гремели в Керчи, Саках, Симферополе, Севастополе, Джанкое, Евпатории, Новофедоровке и Гвардейском.