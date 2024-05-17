Не только Крым: в Новороссийске взрывы и работа ПВО, обесточен порт (видео)

Сирену воздушной тревоги в городе включили через час после начала атаки

Новороссийск в РФ ночью 17 мая оказался под атакой ракет и беспилотников. В городе работает российская противовоздушная оборона, слышны сильные взрывы, после одного из них в порту возник пожар.

Об этом пишут российские СМИ. Известно, что после одного из сильнейших взрывов в порту Новороссийска исчез свет, территория порта обесточена.

Российские власти уже заявили, что атака якобы была "неудачной". Никаких пожаров якобы нет, причину отключения света в порту вообще обошли вниманием. Также российский губернатор Краснодарского края заявил о якобы сбитии не менее 10 украинских беспилотников.

Новороссийск на карте

Местные каналы тем временем пишут, что беспилотники атаковали Новороссийский мазутный терминал, а также объекты энергетики и транзитный терминал "Транснефти". При этом отмечается, что сирену воздушной тревоги в городе додумались включить через час после того, как началась атака. Украина официально не комментировала удар по Новороссийску.

Напомним, что во временно оккупированном российскими террористами Крыму в ночь на 17 мая снова раздавались взрывы. Под атакой находился Севастополь, оккупанты заявили о работе противовоздушной обороны и якобы десятках атакующих беспилотников.

Также крымскому аэродрому "Бельбек" достается уже вторые сутки подряд, ведь в ночь на 16 мая там также прогремели взрывы. Отметим, что в ту ночь было громко почти по всей территории временно оккупированного Крыма, взрывы гремели в Керчи, Саках, Симферополе, Севастополе, Джанкое, Евпатории, Новофедоровке и Гвардейском.