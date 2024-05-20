Бої за Вовчанськ: стало відомо, яка частина міста не під контролем ЗСУ

Ворог нескінченно обстрілює прикордоння

Бої за Вовчанськ Харківської області продовжуються. Сили оборони України на 60% контролюють місто, але штурми не припиняються.

Про це повідомив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха. Подробиці він озвучив в ефір телемарафону.

"Ворог не залишає спроб у середині Волчанська виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролює Збройні сили України, тобто штурми не припиняються", — зазначив він.

За даними чиновника, 20 травня зафіксовано кілька прильотів КАБами Липцями.

"У нас продовжуються безперервні обстріли. Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ та на лівому-правому фланзі міста Вовчанськ", — заявив він.

Він додав, що на окремих ділянках бійці ЗСУ проводять штурмові дії для покращення позицій. "Ну і безперечно тривають обстріли прикордоння. Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район", — додав Семенуха.

Нагадаємо, що з початку травня російські війська пішли у наступ на Харківщині. Окупанти зосередили зусилля на захопленні прикордонного міста Вовчанськ та просуванні у бік Харкова.

Раніше "Телеграф" писав, що на півночі Вовчанська Харківської області, де напередодні росіяни почали розстрілювати цивільних, близько 40 місцевих жителів тримають у полоні. Переважно це люди похилого віку, дітей там немає.