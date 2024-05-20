"Лінія фронту стабілізується": Синєгубов розповів про ситуації на Харківщині та проблемні напрямки

Наші воїни відбивають будинок за будинком

На Харківщині продовжуються важкі бої, але лінію фронту на півночі області стабілізовано силами ЗСУ. Російські окупанти не полишають спроб просуватись на Липецькому та Слобожанському напрямках.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону. За його словами, запеклі бої на Харківському напрямку продовжуються.

"Лінія фронту на півночі стабілізована. Не допущено просування ворога по Липецькому напрямку, так само і по Слобожанському напрямку", — каже Синєгубов.

Мапа ситуації у Харківські області

Він наголосив, що наразі продовжуються бої за місто Вовчанськ. Лінія фронту фактично проходить по річці Вовча.

Ріка Вовча на мапі

"Окупанти намагаються там просуватись, однак успіх не мають, а навпаки. Наші воїни відбивають будинок за будинком, вулицю за вулицею у цьому населеному пункті", — розповідає Синєгубов.

За його словами, росіяни намагалися швидко захопити північ Харківщини, але ця спроба зазнала невдачі через ефективні дії ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що стало відомо, яка частина Вовчанську не під контролем ЗСУ.