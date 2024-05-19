Интенсивность боев на фронте не утихает: в Генштабе рассказали, где было горячее всего (карта)

Враг не прекращает попыток прорвать оборону наших войск

За прошедшие сутки, 18 мая, на фронте произошло 110 боевых столкновений. Россияне штурмуют позиции Сил обороны почти на всех направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 10:00 воскресенья, 19 мая. Также отмечается, что уже с начала текущих суток произошло 39 боевых столкновений.

На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Силы обороны прилагают максимум усилий для усиления позиций, пополнения резервов, ведения разведки и держат действия врага под огневым контролем. В частности, за текущие сутки потери противника составили четыре оккупанта и 14 единиц военной техники. Уничтожены танк, артиллерийская система и три автомобиля, повреждены два танка, пять артиллерийских систем и два автомобиля.

По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери агрессора в Харьковской области составили: 209 оккупантов, 43 единицы техники. Украинские защитники уничтожили боевую бронированную машину, четыре артсистемы, 11 автомобилей и 11 БпЛА. Кроме того, повреждены три танка, одна боевая бронированная машина, три артсистемы, четыре автомобиля.

На Купянском направлении подразделения наших войск отражают атаку противника в направлении населенного пункта Берестове. Ситуация контролируется. Наши защитники осуществляют меры по усилению позиций переднего края обороны, по возможности принимают инициативу для улучшения тактического положения.

На Северском направлении противник активизировал попытки поиска слабых мест в нашем боевом порядке. С начала суток произошло 15 атак на позиции Сил обороны, 11 из которых продолжаются. Враг пытается прорваться в направлении населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка Донецкой области, успеха не имеет. Здесь нашими войсками уже уничтожены два танка и два МТЛБ, также одна БМД противника повреждена.

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск. Нашими защитниками три атаки отбиты. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Клищиевка, Калиновка, Новый и Андреевка. Потери позиций не допущены. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток враг 10 раз атаковал позиции наших войск. Силами обороны две атаки отражены. Продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки, Северного, Новоселовки Первой и Уманского. Ситуация контролируется. За текущие сутки на данном направлении враг потерял 68 оккупантов и семь единиц военной техники, в том числе уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля. По уточненным данным, за минувшие сутки потери противника составили: 274 оккупанта убитыми и ранеными, 19 единиц вооружения и военной техники. В частности, наши воины поразили огнем танк, артсистему, два автомобиля и два БпЛА. Кроме того, повреждены четыре танка, боевая бронированная машина, четыре артсистемы и четыре автомобиля противника.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили одну атаку противника на направлении Славное-Парасковеевка. Враг успеха не имел.

На Времевском направлении противник предпринял две безуспешные попытки вытеснить подразделенные Силы обороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в направлении Крынок. В ходе боев враг успеха не имел, потери позиций не допущены.

Следует отметить, что в пятницу, 17 мая, на всем фронте российско-украинской войны произошло всего 116 боевых столкновений. Враг пытался прорвать оборону наших войск.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаила Подоляка заявил, что сейчас РФ не будет продвигаться в Харьков. У русских там только 15 тысяч военных.