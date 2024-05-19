Россияне вцепились в два украинских города: в ISW объяснили, зачем они им нужны

Оба города имеют большое значение для россиян

Российские террористы не отказались от своего желания захватить Часов Яр в Донецкой области, однако в последнее время к нему добавился Волчанск на Харьковщине. Террористам нужно захватить эти два населенных пункта, чтобы дальше развивать свои наступательные операции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 18 мая. Отмечается, что россияне недавно активизировали усилия по захвату Часова Яра, начав с 17 мая очередные массированные механизированные штурмы — картина, которую на этом направлении не наблюдали с начала мая.

Аналитики отметили, что захват Часова Яра с оперативной точки зрения имеет для террористов большое значение. Захват города обеспечит им плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Константиновки и Дружковки. Это города, которые являются частью южного оборонного пояса Украины в Донецкой области.

В Харьковской области россиянам нужен Волчанск, поскольку его увлечением они планируют завершить первую фазу своей наступательной операции на этом направлении. Затем террористы планируют обеспечить себе надежный плацдарм и начать вторую фазу наступления. Волчанск – важный логистический узел и самый близкий к границе город, который россияне могут сделать своей базой.

Однако пока нет понимания, какой именно будет эта вторая фаза наступления. Террористы могут начать расширение "буферной зоны" у границы или пытаться продвинуться поближе к Харькову, чтобы огромный город попал в пределы эффективного действия артиллерии российских оккупантов. Еще один вариант – попытка террористов наступать на Великий Бурлук, чтобы создать угрозу оперативному тылу группировки ВСУ на Купянском направлении.

Как писал "Телеграф", за 18 мая на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений с российскими террористами. Шесть атак были отбиты к югу от населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российским военным приказали захватить Волчанск за два дня. Об этом рассказал пленный боец ВС РФ.