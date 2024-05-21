У Білгородській області РФ дрон атакував нафтобазу: з’явилися подробиці (мапа)

Займання нібито не було, але пошкодження є

У Білгородській області РФ невідомі безпілотники атакували черговий комплекс споруд та пристроїв для зберігання нафти та нафтопродуктів. Йдеться про нафтобаз "Юттек" у районному селищі Прохорівка.

Подія сталася вранці 20 травня, але подробиці з’явилися лише 21 травня вранці. Їх оприлюднив російський Telegram-канал ASTRA.

У повідомленні йдеться, що ушкодження отримав резервуар із бензином. Зазначається, що спалаху нібито не було. Постраждалих також немає.

Варто зазначити, що згідно з відкритими даними, ТОВ "Юттек" на вулиці Мічуріна в Прохорівці займається оптовою торгівлею моторним паливом, включаючи авіаційний бензин.

Раніше "Телеграф" писав, що дрони СБУ днями результативно злітали у дві області РФ. Вражена нафтобаза і не тільки. У Білгородській області прилетіло по нафтобазі "Осколнафтопостачання", яка розташована біля міста Старий Оскол. Після атаки там почалася пожежа. А в Липецькій області дрони пошкодили електропідстанцію "Єлецька". Вона живить тягові підстанції РЗ, нафтоперекачуючу станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.