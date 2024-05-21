В Белгородской области РФ дрон атаковал нефтебазу: появились подробности (карта)

Возгорания якобы не было, но повреждения есть

В Белгородской области РФ неизвестные безп1илотники атаковали очередной комплекс сооружений и приспособлений для хранения нефти и нефтепродуктов. Речь идет о нефтебазе "Юттек" в районном посёлке Прохоровка.

Событие произошло еще утром 20 мая, но подробности появились лишь 21 мая утром. Их сообщил российский Telegram-канал ASTRA.

В сообщении говорится, что повреждения получил резервуар с бензином. Отмечается, что возгорания якобы не было. Пострадавших тоже нет.

Стоит отметить, что согласно открытым данным, ООО "Юттек" по улице Мичурина в Прохоровке занимается оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин.

Ранее "Телеграф" писал, что дроны СБУ на днях результативно слетали в две области РФ. Поражена нефтебаза и не только. В Белгородской области прилетело по нефтебазе "Осколнефтеснабжение", которая расположена возле города Старый Оскол. После атаки там начался пожар. А в Липецкой области дроны повредили электроподстанцию "Елецкая". Она питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.