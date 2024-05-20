Потужні вибухи та сильна пожежа: до окупантів на Луганщині завітала "бавовна" (відео)

Пабліки сепаратистів повідомляють про роботу ППО, вже є докази прильотів

Зранку у понеділок, 20 травня 2024 року, було гучно у Луганську, а вже ввечері у двох містах окупованої Луганщини прогриміли вибухи. Попередньо, "бавовна" завітала на бази окупаційних військ у Ровеньках та Довжанську.

Після прильотів у Довжанську розпочалась сильна пожежа, відео вже розлетілось по місцевих Telegram-каналах. "Телеграф" зібрав, що наразі відомо.

Згідно з повідомленнями у місцевих пабліках, у Довжанську горить промислова зона, хоча раніше пропагандистські канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони (ППО). За попередніми даними, був приліт по комбікормовому заводу. Пабліки пишуть, що на 15-му складі знаходилась ворожа техніка.

Сепаратистські канали згодом підтвердили влучання та пожежу. Вони повідомили, що частина ракет була збита системами ППО.

У Ровеньках зафіксовано приліт на виїзді з міста. Там теж після влучання розпочалась пожежа.

Для довідки: Довжанськ ― місто Луганської області у найсхіднішому районі України. Знаходиться під окупацією з 2014 року. До обласного центру всього 73 км.

Довжанськ і Ровеньки знаходяться поруч

Ровеньки ― місто в Луганській області. Окуповане з 2014 року. Напряму від міста до Луганська 56 км.

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибухи в окупованому Криму. У трьох містах півострова було гучно. Після атаки росіяни не дорахувались корабля.