Мощные взрывы и сильный пожар: окупантов на Луганщине посетила "бавовна" (видео)
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Паблики сепаратистов сообщают о работе ПВО, уже есть доказательства прилетов
Утром в понедельник, 20 мая 2024 года, было громко в Луганске, а уже вечером в двух городах оккупированной Луганской области прогремели взрывы. Предварительно, "бавовна" посетила базы оккупационных войск в Ровеньках и Должанске.
После прилетов в Должанске начался сильный пожар, видео уже разлетелось по местным Telegram-каналам. "Телеграф" собрал, что сейчас известно.
Согласно сообщениям местных пабликов, в Должанске горит промышленная зона, хотя ранее пропагандистские каналы сообщали о работе противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, был прилет по комбикормовому заводу. Паблики пишут, что на 15-м складе находилась вражеская техника.
Сепаратистские каналы впоследствии подтвердили попадание и пожар. Они сообщили, что часть ракет была сбита системами ПВО.
В Ровеньках зафиксирован прилет на выезде из города. Там тоже после попадания начался пожар.
Для справки: Должанск — город Луганской области в самом восточном районе Украины. Находится под оккупацией с 2014 года. До областного центра всего 73 км.
Ровеньки — город в Луганской области. Оккупирован с 2014 года. Напрямую от города до Луганска 56 км.
Ранее "Телеграф" сообщал о взрывах в оккупированном Крыму. В трех городах полуострова было шумно. После атаки россияне не досчитались корабля.