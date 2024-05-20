Мощные взрывы и сильный пожар: окупантов на Луганщине посетила "бавовна" (видео)

Паблики сепаратистов сообщают о работе ПВО, уже есть доказательства прилетов

Утром в понедельник, 20 мая 2024 года, было громко в Луганске, а уже вечером в двух городах оккупированной Луганской области прогремели взрывы. Предварительно, "бавовна" посетила базы оккупационных войск в Ровеньках и Должанске.

После прилетов в Должанске начался сильный пожар, видео уже разлетелось по местным Telegram-каналам. "Телеграф" собрал, что сейчас известно.

Согласно сообщениям местных пабликов, в Должанске горит промышленная зона, хотя ранее пропагандистские каналы сообщали о работе противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, был прилет по комбикормовому заводу. Паблики пишут, что на 15-м складе находилась вражеская техника.

Сепаратистские каналы впоследствии подтвердили попадание и пожар. Они сообщили, что часть ракет была сбита системами ПВО.

В Ровеньках зафиксирован прилет на выезде из города. Там тоже после попадания начался пожар.

Для справки: Должанск — город Луганской области в самом восточном районе Украины. Находится под оккупацией с 2014 года. До областного центра всего 73 км.

Довжанск и Ровеньки находятся рядом

Ровеньки — город в Луганской области. Оккупирован с 2014 года. Напрямую от города до Луганска 56 км.

Ранее "Телеграф" сообщал о взрывах в оккупированном Крыму. В трех городах полуострова было шумно. После атаки россияне не досчитались корабля.