Луганск сотрясли мощнейшие взрывы: террористы молчат, но в сети уже вычислили, что попало куда надо (видео)

Местные террористы, которые называют себя "властями", пока не комментируют взрыв

Сегодня, 20 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели мощнейшие взрывы. Сразу после них над городом поднялся огромный столб дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, взрывы раздались примерно в 9:30. Луганчане говорят, что они доносились с западной стороны города или поселка Юбилейный, который находится в пригороде областного центра и подчинен горсовету Луганска.

В сети прямо сейчас распространяется все больше видео с места событий. На них можно увидеть, что столб дыма, который поднялся после взрыва, достиг немалых размеров.

Отметим, что местные террористы, которые называют себя "властями", пока не комментируют взрыв. Однако, известный украинский блогер Денис Казанский пишет, что прилет могла поймать местная "Академия Внутренних дел", в которой располагались оккупанты. Важно, что такая действительно располагается в поселке Юбилейное, откуда, по словам луганчан, доносились взрывы.

Напомним, ранее мы писали о том, что 13 апреля, в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. После них начался пожар.