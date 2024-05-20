Луганськ сколихнули потужні вибухи: терористи мовчать, але в мережі вже вирахували, що влучили куди треба (відео)

Місцеві терористи, які називають себе "владою", поки що не коментують вибух

Сьогодні, 20 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Відразу після них над містом здійнявся величезний стовп диму.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, вибухи пролунали приблизно о 9:30. Луганчани кажуть, що вони долинали із західного боку міста чи селища Ювілейне, яке знаходиться у передмісті обласного центру та підпорядковане міськраді Луганська.

У мережі прямо зараз поширюється дедалі більше відео з місця подій. На них можна побачити, що стовп диму, що піднявся після вибуху, досяг неабияких розмірів.

Зазначимо, що місцеві терористи, які називають себе "владою", наразі не коментують вибух. Проте, відомий український блогер Денис Казанський пише, що приліт могла спіймати місцева "Академія внутрішніх справ", в якій розташовувалися окупанти. Важливо, що така справді знаходиться у селищі Ювілейне, звідки, за словами луганчан, долинали вибухи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 13 квітня в окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Після них почалася пожежа.