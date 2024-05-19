У тимчасово окупованому Криму знову гучно: ЗМІ повідомляють про влучання у корабель

Півострів могли атакувати ракетами та безпілотниками

У тимчасово окупованому російськими терористами Криму вночі з 18 на 19 травня знову лунають вибухи. Повідомляється, що під атаку потрапили Севастополь, Армянськ та Джанкой, у Севастополі нібито є влучання у військовий корабель.

Про це повідомляє канал "Кримський вітер". Зазначається, що російські терористи перекрили Кримський міст – традиційно це робиться під час ракетної атаки.

Найбільше за все вибухів лунає у Севастополі – там працює протиповітряна оборона російських терористів. Також у повітря підняли авіацію. Окрім того, вибухи чують у Євпаторії, Саках та Перевальному – в останньому н/п базується 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ. Повідомляється про нібито ураження бойового корабля росіян.

"Три прильоти в одну точку, в якийсь корабель. В районі Інженерної бухти Севастополя. Зараз стовп диму чорного, але вогню чомусь не видно", – сказано у повідомленні каналу.

Також вибухи та стрілянину чутно в Армянську, Джанкої, біля Старокримського полігону та аеродрому Кіровське. Пишуть, що терористи намагаються збити українські безпілотники.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому російськими терористами Криму в ніч на 17 травня знову лунали вибухи. Під атакою перебував Севастополь, окупанти заявили про роботу протиповітряної оборони та нібито десятки атакуючих безпілотників.

Також кримському аеродрому "Бельбек" дістається вже другу добу поспіль, адже у ніч проти 16 травня там також пролунали вибухи. Зазначимо, що тієї ночі було гучно майже по всій території тимчасово окупованого Криму, вибухи гриміли у Керчі, Саках, Сімферополі, Севастополі, Джанкої, Євпаторії, Новофедорівці та Гвардійському.