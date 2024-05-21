Горит техника, емкость с топливом: Белгородская область снова под ударом дронов (фото, видео)

Пострадавших и погибших нет

В Белгородской области в очередной раз раздались мощные взрывы из-за атаки беспилотников. В селе Вознесеновка начался сильный пожар, поднялся стоп дыма.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что взрывы прогремели примерно в 10:30 утра.

"Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия", — пишет губернатор области Вячеслав Гладков.

Село Вознесеновка на карте

По его словам, в результате атаки пострадавших и погибших нет. В настоящее время спасатели работают, чтобы ликвидировали последствия возгорания. Известно, что повреждены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом.

Напомним, что 20 мая неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу "Юттек" в районном поселке Прохоровка в Белгородской области. Повреждение получил резервуар с бензином.

Ранее "Телеграф" писал, что в Луганской области прогремели мощные взрывы 20 мая. "Бавовна" посетила базы оккупационных войск в Ровеньках и Довжанске.