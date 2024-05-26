Без жертв не обійшлося: стали відомі наслідки потужного обстрілу Бєлгорода

На кількох вулицях сталася пожежа

У російському Бєлгороді ввечері 25 травня пролунало кілька вибухів і спрацювали сили та засоби протиповітряної оборони. В результаті сталися сильні пожежі, є загиблі та постраждалі.

Інформація про це почала з’являтися після 22:00 у місцевих пабліках. Там же з’явились і відповідні фото та відео.

За інформацією з мережі, пожежі після вибухів у Білгороді сталися на вулиці Конєва, Єсеніна, а також у селі Дубове Бєлгородського району. Укриття на бульварі Юності, як зазначається, посікло осколками.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі сказав, що внаслідок події загинуло четверо людей, а поранення отримали 18. Двоє з них — діти. Трьох відпущено на амбулаторне лікування.

"Сьогодні обов’язково зустрінуся з лікарями. Подивлюся, як іде надання допомоги, тому що є тяжко поранені. Четверо перебувають у реанімації. Вся необхідна допомога буде надана, якщо потрібно, відправлятимемо до Москви", — заявив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 травня російські окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Наш кореспондент побував на місці події.