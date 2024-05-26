Атака по харківському "Епіцентру": кількість жертв зросла

Загиблих стало більше ніж удвічі більше

У Харкові збільшилася кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" двома авіабомбами, що коригуються. За ніч стало відомо про загибель ще семи людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє https://t.me/kharkivoda/14428— написав він.

Згідно з останніми даними за 25 травня, ввечері було відомо про 4 загиблих. При цьому було госпіталізовано до лікувальних закладів 39 осіб, з них 2 — у тяжкому стані, 1 — вкрай тяжкий у опіковій реанімації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 травня в одному зі спальних районів Харкова опинився під обстрілом. Окупанти запустили КАБи і потрапили "Епіцентром". Внаслідок цього виникла масштабна пожежа, яка поширилася на близько 10 тисяч квадратних метрів. До вечора було відомо 4 загиблих та 40 постраждалих. Наш кореспондент Ян Доброносов опублікував ексклюзивний фоторепортаж із місця прильоту. Головний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков каже, що окупанти вдарили ракетою С-300 біля офісного центру у Шевченківському районі міста.