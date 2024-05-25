Удар росіян по Харкову: Макрон висловив співчуття Україні

Президент Франції назвав російські теракти неприпустимими

Президент Франції Еммануель Макрон ввечері 25 травня прокоментував теракт російських загарбників у Харкові. Він заявив, що російська атака по гіпермаркету "Епіцентр", внаслідок якої є загиблі та поранені, повністю неприйнятна.

Про це Макрон написав у своєму Twitter. Він зазначив, що російський теракт забрав життя цивільних українців, а також підтвердив, що Франція продовжить підтримувати Україну.

"Удари росіян по торговому центру в Харкові призвели до багатьох жертв, серед яких діти, жінки, чоловіки. Сім'ї. Це неприпустимо. Франція поділяє горе українців і залишається на їхньому боці", – написав він.

Цікаво, що у коментарях під дописом Макрона запитали, чи не хоче він дозволити Україні бити французськими ракетами по аеродромах, де базуються літаки російських терористів. Також його закликали вплинути на президента США Джозефа Байдена, щоб той дозволив бити по Росії американським озброєнням та знищувати російських терористів на їхній же території.

Нагадаємо, що у суботу, 25 травня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Ворог поцілив по гіпермаркету "Епіцентр". У будівлі ТЦ могли знаходитись понад 200 людей під час прицільного удару росіян. Також наразі відомо про 15 працівників гіпермаркету, які не виходять на зв’язок.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по "Епіцентру" у Харкові. Він наголосив, що цей удар був черговим актом тероризму божевільного російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний фоторепортаж з місця прильоту по "Епіцентру" у Харкові.