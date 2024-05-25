Удар россиян по Харькову: Макрон выразил соболезнования Украине

Президент Франции назвал российские теракты недопустимыми

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 25 мая прокомментировал теракт российских захватчиков в Харькове. Он заявил, что российская атака по гипермаркету "Эпицентр", в результате которой погибли и ранены гражданские, полностью неприемлема.

Об этом Макрон написал в своем Twitter. Он отметил, что российский теракт унес жизни гражданских украинцев, а также подтвердил, что Франция продолжит поддерживать Украину.

"Удары россиян по торговому центру в Харькове привели ко многим жертвам, среди которых дети, женщины, мужчины. Семьи. Это недопустимо. Франция разделяет горе украинцев и остается на их стороне", — написал он.

Интересно, что в комментариях под сообщением Макрона спросили, не хочет ли он позволить Украине бить французскими ракетами по аэродромам, где базируются самолеты российских террористов. Также его призвали повлиять на президента США Джозефа Байдена, чтобы тот позволил бить по России американским вооружением и уничтожать российских террористов на их территории.

Напомним, что в субботу, 25 мая, в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг попал по гипермаркету "Эпицентр". В здании ТЦ могло находиться более 200 человек во время прицельного удара россиян. Также известно о 15 работниках гипермаркета, которые не выходят на связь.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по "Эпицентру" в Харькове. Он отметил, что этот удар был очередным актом терроризма безумного российского диктатора Владимира Путина.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж с места прилета по "Эпицентру" в Харькове.