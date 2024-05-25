Ночью враг ракетами атаковал Харьков: пострадал лицей и многоэтажки (видео)

К счастью, люди не травмированы

Россияне продолжают усиленно бить по Харькову, который 24 мая посетил президент Украины Владимир Зеленский. В ночь на 25 мая враг снова атаковал областной центр и Харьковский район.

Как рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, россияне нанесли удары 25 мая около 1:00. По предварительной информации, они били баллистическими ракетами типа "С-300". Под удар попал Слободской район Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов утром сообщил уточненные данные по ночному удару по областному центру. Информация о погибших и раненых не поступала.

"Враг ударил по образовательному объекту в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушены основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости", — написал он.

Ударил враг и по Харьковскому району. Там зафиксировано два попадания на открытой местности. Обошлось без пострадавших.

"На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений. Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины, нарушение законов и обычаев войны", — добавил Чубенко.

Как сообщал "Телеграф", на фоне своего наступления в Харьковской области россияне усилили обстрелы Харькова. 23 мая город и область подверглись массированной атаке, враг выпустил по городу сразу 15 ракет.