Ночью враг ракетами атаковал Харьков: пострадал лицей и многоэтажки (видео)
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К счастью, люди не травмированы
Россияне продолжают усиленно бить по Харькову, который 24 мая посетил президент Украины Владимир Зеленский. В ночь на 25 мая враг снова атаковал областной центр и Харьковский район.
Как рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, россияне нанесли удары 25 мая около 1:00. По предварительной информации, они били баллистическими ракетами типа "С-300". Под удар попал Слободской район Харькова.
Мэр Харькова Игорь Терехов утром сообщил уточненные данные по ночному удару по областному центру. Информация о погибших и раненых не поступала.
"Враг ударил по образовательному объекту в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушены основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости", — написал он.
Ударил враг и по Харьковскому району. Там зафиксировано два попадания на открытой местности. Обошлось без пострадавших.
"На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений. Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины, нарушение законов и обычаев войны", — добавил Чубенко.
Как сообщал "Телеграф", на фоне своего наступления в Харьковской области россияне усилили обстрелы Харькова. 23 мая город и область подверглись массированной атаке, враг выпустил по городу сразу 15 ракет.