"Планы РФ изменились": Синегубов рассказал, реальна ли угроза оккупации Харькова

План эвакуации города уже разработан

Реальной угрозы захвата Харькова россиянами нет, ведь ресурсов и возможностей у оккупантов для этого недостаточно. Однако в случае критической ситуации и угрозы оккупации разработан план эвакуации города.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в интервью "Украинской правде". Он добавил, что сейчас россияне пытаются закрепиться на захваченных позициях.

"Нет, нет (угрозы захвата Харькова — ред.). У них (россиян — ред.) нет ни возможностей, ни ресурса для этого. Это понял и их руководитель, заявивший, что Харьков не входит в их планы. Конечно, это не стало входить в их планы после того, как наши воины остановили их продвижение", — отметил Синегубов.

Он добавил, что сейчас заметны признаки того, что россияне уже пытаются закрепиться на занятых позициях.

"Конечно, мы должны сделать все, чтобы этого не допустить", — сказал глава ОВА.

По его словам, план эвакуации Харькова на случай, если все же оккупация станет возможной, разработан.

"Мы имеем все договоренности с Укрзализныцей, опять же, учитывая опыт 2022 года. Мы знаем, сколько будет поездов, когда они будут уезжать, когда вернутся в Харьков, куда они будут эвакуировать наших людей и какое количество. Однако пока угроз в отношении оккупации, захвата, оцепления города Харькова нет", — сказал Синегубов.

Ранее "Телеграф" писал, что российское наступление на Харьковщине, хотя и выглядит крайне ужасающими в соображениях некоторых экспертов и аналитиков, не представляет "апокалиптической" угрозы. И цели этого наступления, как отметил военный аналитик Андерс Нильсен, выглядят крайне туманными, ведь вероятность их реализации мала.