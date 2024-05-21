Окружить Харьков, выйти на Купянск: СМИ рассекретили план российского наступления на Харьковщине

В течение 72 часов с начала атаки россияне должны были на западе выйти к селу Борщевая, что ставило Харьков под уверенный обстрел ствольной артиллерии.

Российские террористы начали 10 мая масштабное наступление на территорию Харьковской области. С временно контролируемой территории российской Белгородщины россияне направили свой удар на два направления – населенный пункт Липцы и город Волчанск, что было отражением их реальных планов-максимум: окружить Харьков и ударить в тыл Вооруженным силам Украины в Купянске.

Об этом пишет издание The Economist. Журналисты утверждают, что смогли получить информацию о реальном российском плане наступления в Харьковской области Украины.

Все заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что единственной причиной наступления россиян является желание создать "буферную зону" — ложь; они отражают скорее признание неудачи, чем реальные замыслы Кремля. В планах россиян было частичное окружение Харькова и попытка оказывать давление на украинские войска восточнее Печенежского водохранилища.

В течение 72 часов с начала атаки россияне должны были на западе выйти к селу Борщевая, что ставило Харьков под уверенный обстрел ствольной артиллерии, на востоке – пройти через Волчанск до н/п Печенеги, что теоретически создало бы условия для атаки в тыл войскам на Купянском направлении. Примечательно, что начало операции россияне планировали на 15-16 мая, но в итоге атаковали на неделю раньше. Причины столь резкой смены планов неизвестны, однако следствием стало то, что россияне смогли пройти не очень большое расстояние от границы – хотя для Украины это встало в дорогую цену.

"Россиян остановила быстро переброшенная группировка из элитной 92-й бригады, которая отбросила их на 10 км от первоначальной цели. Но до этого момента речь шла о слабых оборонительных укреплениях Украины, о том, как 125-я бригада, которая должна была отразить атаку, фактически сбежала с позиций под давлением, и о серьезных украинских потерях", – резюмирует издание.

Ранее "Телеграф" писал, что наступление российской оккупационной армии на Харьковском направлении продолжается, но сейчас РФ не будет продвигаться на Харьков. Ведь у Кремля есть только 15 тысяч военных, которые могут атаковать эту позицию.

Российское наступление на Харьковщине, хоть и выглядит крайне ужасающими в соображениях некоторых экспертов и аналитиков, не представляет "апокалиптической" угрозы. И цели этого наступления выглядят очень туманными, ведь вероятность их воплощения мала.