"Плани РФ змінились": Синєгубов розповів, чи реальна загроза окупації Харкова

План евакуації міста вже розроблено

Реальної загрози захоплення Харкову росіянами немає, адже ресурсів та можливостей в окупантів для цього недостатньо. Проте на випадок критичної ситуації та загрози окупації розроблено план евакуації міста.

Про це глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в інтервʼю "Українській правді". Він додав, що нині росіяни намагаються закріпитись на захоплених позиціях.

"Ні, немає (загрози захоплення Харкова — ред.). У них (росіян — ред.) немає ані можливостей, ані ресурсу для цього. Це зрозумів і їхній керівник, який заявив, що Харків не входить у їхні плани. Звісно, це не стало входити в їхні плани після того, як наші воїни зупинили їхнє просування", — зазначив Синєгубов.

Він додав, що зараз помітні ознаки того, що росіяни вже намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

"Звичайно, ми маємо зробити все, щоб цього не допустити", — сказав глава ОВА.

За його словами, план евакуації Харкова на випадок, якщо все ж таки окупація стане можливою, розроблено.

"Ми маємо всі домовленості з Укрзалізницею, знову ж таки, враховуючи досвід 2022 року. Ми знаємо, скільки буде поїздів, коли вони будуть від’їжджати, коли повернуться до Харкова, куди вони будуть евакуйовувати наших людей і яку кількість. Однак наразі загроз щодо окупації, захоплення, оточення міста Харкова немає", — сказав Синєгубов.

Раніше "Телеграф" писав, що російський наступ на Харківщині, хоч і виглядає вкрай жахливими в міркуваннях деяких експертів та аналітиків, не становить "апокаліптичної" загрози. І цілі цього наступу, як зазначив військовий аналітик Андерс Нільсен, виглядають вкрай туманними, адже ймовірність їхнього втілення мала.