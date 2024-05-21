Оточити Харків та вийти на Куп'янськ: ЗМІ розсекретили план російського наступу на Харківщині

Протягом 72 годин з початку атаки росіяни повинні були на заході вийти до села Борщова, що ставило Харків під впевнений обстріл ствольної артилерії

Російські терористи 10 травня почали масштабний наступ на територію Харківської області. З тимчасово контрольованої території російської Бєлгородщини росіяни спрямували свій удар на два напрямки – населений пункт Липці та місто Вовчанськ, що було відбиттям їх реальних планів-максимум: оточити Харків та вдарити у тил Збройним силам України в Куп'янську.

Про це пише видання The Economist. Журналісти стверджують, що змогли отримати інформацію про реальний російський план наступу у Харківській області України.

Зазначається, що усі заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що єдиною причиною наступу росіян є бажання створити "буферну зону" – брехня; вони відображають скоріше визнання невдачі, ніж реальні задуми Кремля. В планах росіян було часткове оточення Харкова та спроба чинити тиск на українські війська на схід від Печенізького водосховища.

Протягом 72 годин з початку атаки росіяни повинні були на заході вийти до села Борщова, що ставило Харків під впевнений обстріл ствольної артилерії, на сході – пройти через Вовчанськ до н/п Печеніги, що теоретично створило б умови для атаки у тил військам на Куп'янському напрямку. Цікаво, що початок операції росіяни планували на 15-16 травня, але у підсумку атакували на тиждень раніше. Причини такої різкої зміни планів невідомі, проте наслідком стало те, що росіяни змогли пройти не дуже велику відстань від кордону – хоча для України це встало у дорогу ціну.

"Росіян зупинило швидко перекинуте угруповання з елітної 92-ї бригади, яке відкинуло їх аж на 10 км від первісної мети. Але до цього моменту йшлося про слабкі оборонні укріплення України, про те, як 125-та бригада, яка мала відбити атаку, фактично втекла з позицій під тиском, і про серйозні українські втрати", – резюмує видання.

Раніше "Телеграф" писав, що наступ російської окупаційної армії на Харківському напрямку триває, але зараз РФ не просуватиметься до Харкова. Адже Кремль має лише 15 тисяч військових, які можуть атакувати цю позицію.

Російський наступ на Харківщині, хоч і виглядає вкрай жахливими в міркуваннях деяких експертів та аналітиків, не становить "апокаліптичної" загрози. І цілі цього наступу виглядають вкрай туманними, адже ймовірність їхнього втілення мала.