"Йдуть запеклі вуличні бої": про ситуацію у Вовчанську зараз та чи має ворог успіхи, розповів Синєгубов

Наразі ситуація стабільна

Запеклі бої у Харківській області тривають, один з найгарячіших напрямків — Вовчанськ. Російським окупантам не вдалося взяти місто під повний контроль, але спроб вони не полишають.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов "Українській правді". За його словами, наразі лінія фронту у Вовчанську проходить по річці Вовча.

"Лінія фронту там визначилася по річці Вовча, яку постійно намагаються штурмувати окупанти. Річка, якщо ми подивимося по карті, проходить приблизно через середину міста", — каже Синєгубов.

Вовчанськ на мапі

Річка Вовча на карті

Він наголосив, що не може назвати точні цифри чи відсотки, яку частину Вовчанська контролюють ЗСУ, адже наразі це все відносно. Ситуація змінюється щодня, але українські воїни продовжують відбивати атаки ворога.

"Наразі ситуація там стабільна, повністю контрольована нашими військовими. До того, наші військові намагаються відбивати частину територій, житлових будинків, де наразі перебувають окупанти. Там щодня, щогодини і навіть щохвилини точаться вуличні бої", — додає голова ОВА.

Раніше "Телеграф" писав, що мережею ширяться фото з загиблими цивільними у Вовчанську.