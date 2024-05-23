Вовчанськ не так легко взяти: Сирський розповів про ситуацію на фронті (карта)

Ворог повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ

За словами Головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського запеклі бої на Харківщині продовжуються, він назвав найгарячіші точки фронту. Ворог з різних напрямків перекидає резерви, проте у Вовчанську окупантам не вдалось просунутись.

Про це пише Сирський у Facebook. Щодо Донеччини, то найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

"Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", — каже головнокомандувач.

За словами Сирського, ворог також зазнав істотних втрат в районі Липців перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій Сил оборони.

Ситуація на Харківщині

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. В районі Кислівки також складна ситуація, там росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ та вийти до річки Оскіл.

Ситуація на Купʼянському напрямку

На Донеччині найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону українських військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка — Бердичі за допомогою наступальних та штурмових дій. Вони відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко – на мотоциклах та багі.

Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

Сирський зазначає, що інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування.

Ситуація біля Часового Яру

За словами головкома, на інших напрямках фронту також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менша.

Раніше "Телеграф" писав, що стало відомо, яка частина Вовчанська не під контролем ЗСУ.